Рак видно по пяти процентам: как новый анализ крови переигрывает старые методы

Ученые разработали новый метод анализа крови, способный обнаруживать опухолевую ДНК, даже когда ее доля составляет всего около 5 процентов от общего объема ДНК в образце. Это значительно превосходит существующие подходы, которым обычно требуется не менее 15–20 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Briefings in Bioinformatics (BB).

Сегодня жидкостная биопсия считается одним из самых перспективных способов диагностики и наблюдения за онкологическими заболеваниями, однако после успешного лечения количество опухолевой ДНК в крови часто резко падает, что затрудняет отслеживание состояния пациента. Новый метод, получивший название BayesCNA, способен улавливать слабые сигналы опухоли даже в образцах с большим количеством «фоновой» здоровой ДНК.

Технология основана на анализе данных низкопокрытого секвенирования генома — метода, который дает лишь общую картину структуры ДНК. Исследователи разработали статистический алгоритм, позволяющий извлекать из таких данных информацию, которая ранее оставалась незаметной. По словам авторов, новый подход помогает получать более детальное представление о составе опухоли и отслеживать, как она меняется в ходе лечения. Ученые считают, что технология может стать важным инструментом в лечении онкологии: если подробную информацию об опухоли удастся регулярно получать по анализу крови, врачи смогут чаще контролировать эффективность терапии и быстрее корректировать лечение.