Ракета New Shepard завершила суборбитальный полет с шестью туристами на борту

Многоразовая американская ракета New Shepard компании Blue Origin успешно завершила свой десятый туристический суборбитальный полет в рамках миссии NS-30 с шестью космическими туристами на борту. Об этом сообщается в трансляции на официальной странице компании в социальной сети Х.

В полете участвовали шесть путешественников. Продолжительность полета составила около 12 минут.

В состав экипажа входили: бизнесмен Лейн Бесс, испанский автогонщик и телеведущий Хесус Кальеха, предприниматель Элейн Чиа Хайд, а также репродуктивный эндокринолог Ричард Скотт. Таким образом, на борту корабля New Shepard уже побывали 52 человека.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-28», который все последние шесть месяцев находился в составе Международной космической станции, успешно отделился от модуля «Звезда» российского сегмента МКС.