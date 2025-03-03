Ракета «Союз-2.1б» успешно доставила спутник на орбиту

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», предназначенной для доставки военного спутника на заданную орбиту в интересах РФ, прошел без отклонений от плана, сообщило Министерство обороны.

Успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с аппаратом военного назначения был произведен 3 февраля в 1:22 мск расчетом Воздушно-космических сил (ВКС) с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области.

Наземные средства автоматизированного комплекса управления, находящиеся в ведении Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, осуществляли контроль за полетом ракеты после ее запуска. В установленный момент времени военный спутник был успешно выведен на целевую орбиту, после чего управление аппаратом перешло к наземным службам ВКС.

С космическим аппаратом налажена стабильная телеметрическая связь, а все бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что российский пуск ракеты «Союз-2.1в» стал последним в истории космонавтики.