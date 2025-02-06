Российский пуск ракеты «Союз-2.1в» стал последним в истории космонавтики

С российского космодрома Плесецк 5 февраля была запущена ракета «Союз-2.1в». Это был последний полет ракеты подобного типа. Об этом сообщило РИА Новости.

Ракета типа «Союз-2.1в» относится к легкому классу. Она изготовлена на базе ракеты «Союз-2.1б», который имеет более высокий, средний класс. В этот раз ее запустили Военно-космические силы России в своих интересах, она несла на своем борту несколько спутников.

«Старт 5 февраля стал для «Союза-2.1в» последним. Больше пусков этой модели не планируется», — указал журналистам их источник информации.

Первый запуск подобной ракеты состоялся еще в 2013 году, и за прошедшие годы в космос отправилось 13 таких ракет. Все запуски проводились с космодрома Плесецк, который находится в Архангельской области.

Ранее появились сообщения, что государства НАТО стали приобретать противокорабельные ракеты, чтобы блокировать России доступ в Балтийское море. Такие шаги начали делать Швеция, Латвия и Эстония. Они стали размещать на своей территории новые противокорабельные ракетные системы Marks 3, которые могут помешать выходу российских кораблей из портов Санкт-Петербурга и Калининграда.