Раскрыт план удара США ядерным оружием по астероиду, угрожающему Луне

Американское космическое агентство NACA рассматривает возможность применения ядерного удара для нейтрализации угрозы со стороны астероида 2024 YR4. Об этом говорится в отчете ученых, опубликованном на портале arxiv.org.

Небесное тело было обнаружено в декабре 2024 года. Изначально вероятность его столкновения с Землей оценивалась в 3,1%. К февралю 2025 года этот показатель снизился до 0,28%, однако возникла новая проблема — реальная возможность столкновения астероида с Луной в 2032 году.

Специалисты предупреждают, что удар астероида о поверхность Луны приведет к масштабному выбросу лунного грунта — реголита. Это явление может увеличить поток микрометеоритов в околоземном пространстве в тысячу раз, создав серьезные риски для космических аппаратов и орбитальных станций.

Попытка отклонения астероида также сопряжена с опасностями. Неверно рассчитанное воздействие может направить объект прямо к Земле. Несмотря на успешный опыт NACA по изменению орбиты луны Диморфос в 2022 году в рамках миссии DART, операция по отклонению 2024 YR4 является значительно более сложной из-за ограниченного времени и недостаточной изученности свойств астероида.

В качестве альтернативных стратегий рассматривается не отклонение, а разрушение астероида на мелкие фрагменты с помощью кинетического удара, аналогичного миссии DART. Ядерный вариант предлагается как крайняя мера на случай неудачи первой миссии.

Запуск подобной операции необходимо осуществить в период с конца 2029 по конец 2031 года, поэтому исследователи призывают начать детальное планирование уже сейчас.

Вероятность того, что астероид благополучно минует Луну, оценивается в 96%. Тем не менее, объект 2024 YR4 представляет большую ценность для отработки методов планетарной защиты на будущее.

Ранее в Институте космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) сообщили, что крупный астероид благополучно миновал Землю и Луну.