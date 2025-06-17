Раскрыта тайна предсмертных видений

Предсмертные видения у людей отличаются от галлюцинаций и не связаны с психическими расстройствами, уверены ученые, мнение которых приводит издание Metro.

В статье, опубликованной на портале, описывается случай из медицинской практики медсестры из США Джули Макфадден. Она сообщила, что часто сталкивается с феноменом предсмертных видений у пациентов хосписа, в котором работает. По ее словам, в последние дни жизни люди часто видят то, что невозможно объяснить научным языком.

«Обычно это происходит за несколько недель до смерти, они могут проснуться и нормально поговорить со своей семьей, сказать, что видят в углу своего усопшего отца, который улыбается и говорит, что скоро придет за ними и что близким не нужно волноваться», — рассказала Макфадден.

Недавнее исследование нейрохирурга Аджмала Земмара привнесло новые удивительные данные в эту тему. Он анализировал электроэнцефалограммы 87-летнего пациента, находящегося на грани смерти.

Результаты показали, что мозг пожилого мужчины продолжал сохранять активность даже после остановки сердца, а также реагировать на внешние и внутренние стимулы. В мозгу наблюдались колебания волн, которые связаны со сновидениями, воспоминаниями и даже с переживаниями, похожими на околосмертный опыт.

Ранее издание The Thaiger сообщило, что в Таиланде найденный без признаков жизни мужчина внезапно воскрес.