В Таиланде «воскрес» мужчина

В Таиланде мужчина, найденный без признаков жизни в канале, внезапно воскрес и начал звать на помощь. Об этой истории рассказало издание The Thaiger.

Инцидент произошел 11 июня в пригороде Бангкока, где местный рыбак обнаружил тело мужчины, плавающего в канале. Мужчина лежал на воде неподвижно, а его голова лежала на бетонном блоке. Кроме того, на лице и голове были заметны раны и кровь.

Тогда рыбак решил сообщить обо всем полиции. Однако ситуация кардинально изменилась в один момент — когда спасатели дотронулись до неподвижного мужчины, он вдруг «ожил» и начал звать на помощь.

Как позже выяснилось, 70-летний мужчина по имени Косем потерял сознание и упал в канал. После срочной госпитализации его жизни ничего не угрожает. Он чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.

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