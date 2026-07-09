Земная флора обречена, но произойдет это очень нескоро. Ученые смоделировали климат планеты на два миллиарда лет вперед и выяснили, что растения смогут существовать еще примерно 1,87 миллиарда лет. Результаты опубликованы в Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Главным убийцей растительности станет стареющее Солнце: светило будет становиться ярче и разогревать планету. Исследователи просчитали два варианта — полное исчезновение углекислого газа из атмосферы и рост температуры до 65 градусов Цельсия. В обоих сценариях растения погибнут через 1,84–1,87 миллиарда лет. Авторы оговариваются, что расчеты основаны на современных видах, а за миллиарды лет эволюция может преподнести сюрпризы — например, растения адаптируются к жизни в верхних слоях атмосферы или даже за пределами Земли. Не исключен и техногенный вариант: разумная цивилизация сможет искусственно охлаждать планету или изменить ее орбиту.