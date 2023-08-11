Разгонный блок «Фрегат» с российской станцией «Луна-25» вышел на околоземную орбиту

Первая за почти полвека российская лунная станция «Луна-25» отделилась от третьей ступени ракеты-носителя «Союз 2.1б», стартовавшей несколько минут назад с космодрома Восточный на Дальнем Востоке.

Разгонному блоку теперь предстоит несколько раз включить свой маршевый двигатель. Как информируют в Роскосмосе, примерное время подлета станции к Луне 1 час 10 минут. Именно тогда, по заданным расчетам, двигатель выведет лунную станцию на траекторию полета к естественному спутнику Земли.

«Есть отделение головного блока. Головной блок... выведен на опорную орбиту», - сообщают на наблюдательном пункте.

Ранее сообщалось, что российская станция «Луна-25» впервые за 50 лет стартовала к Луне с космодрома «Восточный».