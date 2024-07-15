Разработчик систем ИИ Постовалов раскрыл влияние нейросети на мир через четверть века

Архитектор и разработчик систем искусственного интеллекта Роман Постовалов пояснил, каким может быть будущее через четверть века с учетом темпов развития технологий и искусственного интеллекта. Об этом сообщают « Известия ».

По его словам, сделать такой прогноз на сегодняшний день непросто в силу ряда причин: собранная информация представляет собой не просто футуристическое представление, а действительность, которую многие ощущают уже сегодня, а также то, что будущее туманно.

Эксперт отметил, что изменения будут глобальными. Так, эра ИИ уже наступила. Многие люди этим пользуются, лишь не в курсе этого. ИИ проник в банки, телевидение, СМИ, научные открытия в физике, астрономии, биологии. А в будущем персональные компьютеры и их операционные системы превратятся из сотни фоновых программ в одну нейронную сеть без прочего софта, и ввод команд будет голосом и жестами непосредственно в данную нейросеть.

По его мнению, люди также в доминирующем соотношении уступят рутинные процессы алгоритмам. Полностью автономные такси и другой транспорт, охранные системы, индивидуальное здравоохранение со сбором статистики со всех подключенных к единой медицинской системе. При этом рабочие часы сократятся, а ценность приобретут не фиатные деньги, а вычислительные ресурсы.