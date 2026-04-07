Рекордная дальность и снимки невидимого: миссия NASA «Артемида II» возвращается домой

Историческая миссия NASA «Артемида II» близится к завершению. 2 апреля 2026 года космический корабль «Орион» с четырьмя астронавтами на борту стартовал с мыса Канаверал и отправился в первый за более чем 50 лет пилотируемый облет Луны. Теперь, совершив рекордный полет вокруг естественного спутника Земли и установив новое достижение по дальности нахождения человека в космосе, экипаж взял курс на дом. Ожидается, что приводнение в Тихом океане произойдет 10 апреля. Детали полета раскрыл в своем фоторепортаже Forbes .

Миссия «Артемида II» стала важнейшей вехой в подготовке к возвращению человека на Луну. Экипаж, в состав которого вошли командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, специалист миссии Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен, не совершал посадку, но их 10-дневное путешествие к спутнику и обратно стало генеральной репетицией перед будущими высадками.

Рекорды и потеря связи

Кульминацией полета стал облет Луны 6 апреля. В момент, когда «Орион» оказался на обратной стороне спутника, связь с Землей прервалась на 40 минут — это было штатное и ожидаемое явление, вызванное тем, что массивное небесное тело перекрыло сигнал. За это время корабль пролетел на расстоянии около 66 099 км от лунной поверхности.

В ходе миссии был побит рекорд дальности пилотируемого полета, установленный аварийным кораблем «Аполлон-13» в 1970 году. Как сообщили в NASA, «Орион» удалился от Земли на 406 771 км, что примерно на 6 669 км дальше предыдущего достижения.

Фотографии, которые не увидишь с Земли

Одной из главных целей экспедиции было визуальное изучение и документирование обратной стороны Луны. В то время как ближняя сторона хорошо знакома жителям Земли по темным «морям» — застывшим лавовым потокам, — ее обратная сторона разительно отличается. Она почти не имеет таких темных участков и густо усеяна кратерами. До этого момента люди видели ее только на снимках автоматических зондов, но теперь впервые за десятилетия астронавты смогли наблюдать ее своими глазами.

На снимках, опубликованных NASA, запечатлены ударные кратеры, древние лавовые потоки, разломы и хребтообразные структуры, которые дают ученым новую пищу для размышлений о геологической истории спутника.

Корабль «Орион»: инженерное чудо

Космический корабль, созданный компанией Lockheed Martin, состоит из четырех основных модулей и включает в себя 77 150 различных типов деталей. После успешного облета Луны «Орион» вышел из сферы ее гравитационного влияния и теперь движется по свободной возвратной траектории, что означает: даже в случае отказа двигателей, гравитация сама направит корабль обратно к Земле.

Завершив свой 10-дневный рейс, корабль «Орион» должен приводниться в Тихом океане. Его успешное возвращение станет ключевым этапом в подготовке к следующей миссии — «Артемида III», в ходе которой люди впервые с 1972 года ступят на поверхность Луны.