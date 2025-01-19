РИА Новости: житель Саранска 20 лет пытается доказать ученым, что нашел метеорит

Житель Саранска уже более двух десятилетий пытается убедить научное сообщество в том, что найденный им объект является метеоритом, а не просто камнем. Как сообщает РИА Новости, мужчина обнаружил этот объект в 2004 году и предположил, что это фрагмент Земли, который был выбит при падении крупного астероида и спустя миллионы лет вернулся на планету.

Сообщается, что мужчина отправил образец как он считает метеорита в Российскую академию наук. Однако там не проявили должного интереса и решили, что он принес им обычный песчанник. Такой ответ не устроил молодого человека, и он обратился в суд, полагая, что ученые не провели тщательное исследование.

«В 2018 он даже опубликовал статью (отрывок на скриншоте), где обосновывал свою гипотезу о возвращении некогда отделившейся от Земли „глыбы“ — в виде того самого метеорита», — приводится в материале агентства.

В итоге было несколько судебных процессов, которые любитель астрономии проиграл. Впервые попытка отстоять свою правоту в суде была предпринята в 2009 году, а последняя (на текущий момент) — в 2023 году.

Ранее сообщалось, что предназначенный для полетов на Луну космический корабль Starship от компании SpaceX взорвался во время седьмого тестового полета.