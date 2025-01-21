Risk Analysis: ядерную зиму переживут только пять стран

Только пять государств на планете могут пережить глобальную катастрофу, вызванную сокращением солнечного света, например, ядерную зиму. Как пишет журнал Risk Analysis, ссылаясь на исследование ученых из Новой Зеландии, все эти страны расположены преимущественно в Южном полушарии.

В тексте особо подчеркивается, что для обеспечения жизнедеятельности в условиях дефицита солнечного излучения, вызванного ядерной зимой, государствам необходимо иметь развитое сельскохозяйственное производство.

«Это небольшие островные государства, большая часть которых: Австралия, Исландия, Новая Зеландия, Соломоновы острова и Вануату», — отмечает журнал.

Даже локальный ядерный конфликт может вызвать глобальное похолодание на 1,8 градуса и нехватку продовольствия по всему миру. По оценкам Risk Analysis, полномасштабный конфликт может привести к сокращению производства сельскохозяйственной продукции на 80% во всем мире, а во многих странах Северного полушария — к полному прекращению производства.

«Ядерной зимой в обиходе именуют последствия военного конфликта с массированным применением ядерного оружия. При этом в атмосферу поднимутся миллионы тонн сажи, поглощающей солнечный свет. Ядерная зима может продлиться 5-10 лет», — предупредили ученые.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США есть «горячие головы», что поддерживают нанесение президентом превентивного ядерного удара.