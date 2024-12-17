Некоторые американские конгрессмены поддерживают возможность использования президентом США ядерного оружия без согласия конгресса в случае нападения со стороны другой страны, как показал опрос, который опубликован газетой New York Times.

В исследовании приняли участие 530 конгрессменов, которые начнут свою деятельность в палате представителей и сенате США в январе.

Их спросили, считают ли они приемлемым «одностороннее право президента» на нанесение превентивного ядерного удара и согласны ли с тем, что глава государства должен иметь возможность «реагировать на ядерную атаку» другого государства без предварительного одобрения конгресса.

Также респондентов попросили оценить, насколько они доверяют Дональду Трампу, который победил на выборах, обладать такими полномочиями.

Хотя большинство демократически настроенных конгрессменов выступили за необходимость согласования с конгрессом в вопросе ядерного удара, некоторые из них признали допустимость действий президента без этого одобрения в ответ на иностранные угрозы.

Многочисленные избранные представители 119-го Конгресса также выразили обеспокоенность по поводу нарастающей ядерной угрозы, в условиях, когда многие государства расходятся в подходах к дипломатическому решению вопросов, связанных с ядерным оружием.

Множество законодателей, включая конгрессменов и сенаторов, подчеркнули важность наличия эффективных систем контроля и ясной, своевременной связи, вне зависимости от личности президента.

Ранее глава украинской ультраправой группы C14* Евгений Карась заявил о том, что ядерная война могла бы быть выгодной для Киева.

*Входит в список запрещенных террористических организаций в России.