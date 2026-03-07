Рядом с Землей найдена планета, пригодная для жизни

Астрономы подтвердили открытие новой экзопланеты в системе звезды GJ 887, расположенной всего в 10,7 светового года от нас. Как сообщил журнал Astronomy 6 марта, международная команда исследователей верифицировала наличие третьего мира в этой планетной семье, получившего обозначение GJ 887 d.

Главная сенсация заключается в том, что это небесное тело находится в самом сердце «зоны обитаемости» своей звезды. Иными словами, если у GJ 887 d есть атмосфера, условия на ее поверхности позволяют воде оставаться в жидкой фазе. А это, как мы знаем, краеугольный камень для зарождения жизни по углеродной модели. Масса находки почти в шесть раз превышает земную, а год здесь длится всего 51 день.

История открытия была непростой. Ранее у звезды уже обнаружили две планеты — GJ 887 b и GJ 887 c. Однако приборы фиксировали еще один сигнал с периодичностью около 50 дней, который долгое время не давал покоя ученым. Слишком легко его было спутать с капризной активностью самого красного карлика. Только скрупулезный анализ данных, собранных спектрографами высокого разрешения HARPS и ESPRESSO, позволил выделить истинный «почерк» планеты из звездного шума.

Теперь GJ 887 d занимает почетное второе место в списке ближайших к нам экзопланет, расположенных в обитаемой зоне (первое принадлежит Проксиме Центавра b). Такая близость делает эту систему идеальной мишенью для телескопов нового поколения. Уже в обозримом будущем астрономы смогут нацелиться на нее, чтобы проанализировать химический состав атмосферы и, возможно, обнаружить там биомаркеры — косвенные признаки жизни.

