Американские исследователи обнаружили тревожную закономерность: каждое следующее поколение стареет быстрее предыдущего на клеточном уровне, и этот разгон напрямую подпитывает эпидемию раннего рака. Результаты масштабного анализа, охватившего данные двух биобанков, опубликованы в журнале Nature Medicine.

Статистика неумолима. С 1990 по 2019 год глобальная заболеваемость онкопатологиями среди людей младше 50 лет подскочила на 24 процента. Особенно показательна судьба колоректального рака: те, кто родился в 1990-х, рискуют получить этот диагноз в молодости минимум вчетверо чаще, чем поколение 1960-х. В Соединённых Штатах доля пациентов с раком кишечника, выявленным до 55 лет, выросла с 11 процентов в 1995 году до 20 процентов к 2019-му. Схожий тренд наблюдается по раку матки и ряду других локализаций. Традиционные факторы — ожирение, неправильное питание — уже не справляются с объяснением столь стремительной динамики, поскольку каждый из них по отдельности даёт слабый эффект, а главная опасность кроется в их сложном взаимодействии.

Чтобы ухватить эту совокупную нагрузку, учёные применили концепцию биологического возраста. Они проанализировали данные 154 тысяч участников британского UK Biobank и 10 тысяч добровольцев из американской программы All of Us Research Program, сопоставив износ организма с паспортным возрастом и онкологическим анамнезом.

Выводы оказались отрезвляющими. Уже в британской когорте люди, родившиеся в 1965–1974 годах, демонстрировали возрастной разрыв в среднем на 23 процента выше, чем те, кто появился на свет в 1950–1954 годах, при одинаковом количестве прожитых лет. Американская выборка подтвердила тенденцию с ещё более драматичным размахом: у поколения 1990-х этот разрыв взлетел на 92 процента по сравнению с когортой середины 1960-х.

Связь с онкологией выстроилась жёсткая. Каждый шаг увеличения возрастного разрыва повышал вероятность развития любого рака на 8 процентов. Для отдельных типов опухолей цифры оказались куда выше: риск рака лёгкого возрастал на 57 процентов, опухолей желудочно-кишечного тракта — на 17 процентов, рака матки — на 31 процент. Причём эта зависимость устояла после корректировки на курение, ожирение, социально-экономический статус и даже генетическую предрасположенность.

Исследователи полагают, что ускоренное старение организма и отдельных органов вбирает в себя влияние всего спектра известных и пока не идентифицированных факторов риска. Сам факт параллельного разгона старения и роста онкозаболеваемости от поколения к поколению позволяет рассматривать этот процесс как вероятный двигатель тревожной статистики.