РОС вместо МКС: глава Роскосмоса раскрыл главное отличие новой орбитальной станции

Будущая Российская орбитальная станция (РОС) станет значительно более автоматизированной по сравнению с предыдущими орбитальными комплексами. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал в эксклюзивном комментарии Наука Mail на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Баканова, главное отличие нового орбитального комплекса — высокий уровень автоматизации. При разработке станции специалисты учитывают, насколько технологии изменились со времени создания Международной космической станции.

«Она будет максимально автоматизирована. Первый модуль МКС был запущен 28 лет назад, технологии двигаются вперед, и мы учтем их при проектировании РОС», — рассказал глава Роскосмоса.

Современные решения позволят пересмотреть подходы к работе орбитальных комплексов и сделать управление рядом процессов более автономным. Создание РОС рассматривается как продолжение развития отечественных технологий для долговременной работы человека на орбите.