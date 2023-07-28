«Роскосмос» подготовил проект околоземной безопасности «Млечный путь»

Госкорпорацией «Роскосмос» был подготовлен проект системы обеспечения безопасности околоземной деятельности под названием «Млечный путь». Проект уже был направлен на согласование органам власти РФ. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на официальный сайт «Роскосмоса» .

В корпорации сообщили, что источником для обеспечения создания системы будет федеральный проект, подготовленный «Роскосмосом». Компания уже осуществляет его согласование с органами исполнительной власти.

В марте стало известно о подготовке системы «Млечный путь» к концу 2023 года.

В августе 2022 года сообщалось, что реализация отечественного проекта системы предупреждения об опасностях возле орбиты «Млечный путь» будет стоить $2 млрд.