«Роскосмос» сообщил о выводе радиолокационного спутника «Кондор-ФКА» на околоземную орбиту

Стартовавшая с космодрома Восточный в субботу, 30 ноября, ракета «Союз-2.1а» вывела на пониженную орбиту разгонный блок «Фрегат», трансляцию запуска ведет «Роскосмос».

Ракета стартовала в 0.50 по московскому времени. Сообщается, что на разгонный блок установлен радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» № 2.

«Головной блок в составе разгонного блока „Фрегат“ и космического аппарата „Кондор-ФКА“ номер два выведен на незамкнутую опорную орбиту», — сказал комментатор пуска.

Для успешной доставки «Кондора» на рабочую орбиту высотой на высоте 500-550 километров «Фрегату» предстоит два раза включить свою двигательную установку. Как уточнили в корпорации, на 1.55 мск запланировано отделение спутника от разгонного блока.

Ранее в «Роскосмосе» назвали причину переноса полетов космонавтов на Луну.