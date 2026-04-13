Роспатент назвал лучшие космические разработки российских ученых

Эксперты Роспатента отобрали ряд наиболее перспективных российских разработок, предназначенных для использования в космической отрасли. В список вошли программные решения, инженерные модели и технологии, направленные на развитие космических исследований и повышение эффективности работы орбитальных систем, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что ко Дню космонавтики была подготовлена подборка объектов интеллектуальной собственности, способствующих развитию космических технологий. Среди них — программное обеспечение для моделирования сложных процессов, инженерные решения для оборудования, а также разработки, связанные с внешним обликом спутников и космических скафандров.

Одним из отмеченных проектов стала программа-симулятор, созданная специалистами Юго-Западного государственного университета. Она предназначена для анализа и визуализации траекторий космического мусора и позволяет моделировать движение объектов на орбите.

Также в число отобранных разработок вошли решения Ракетно-космической корпорации «Энергия», направленные на повышение грузоподъемности многоступенчатых модульных ракет-носителей.

Отдельно была выделена модель космического аппарата, созданная инженерами научно-производственного концерна «БАРЛ». Она предназначена для комплексного наблюдения поверхности Земли и способна работать в нескольких диапазонах, включая видимый, инфракрасный и сверхвысокочастотный.

В Роспатенте подчеркнули, что своевременная правовая защита подобных разработок имеет ключевое значение для укрепления технологического суверенитета страны в космической сфере. Также отмечается, что в ведомстве уже зарегистрированы тысячи программ для ЭВМ и баз данных, связанных с высокотехнологичными направлениями, включая космическую отрасль.

