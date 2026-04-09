«Амур-СПГ» летит: Россия назвала дату первого пуска многоразовой ракеты

Первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании Российского космического форума назвал точную дату первого пуска отечественной многоразовой ракеты. Речь о носителе среднего класса «Амур-СПГ». По словам чиновника, старт экспериментального образца и посадка возвращаемой первой ступени запланированы на 2028 год. Об этом сообщают РИА Новости.

До сих пор многоразовыми могли похвастаться только американцы — ракеты Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска. Теперь Россия делает свой шаг. «Амур-СПГ» будет работать на метане и кислороде, а его первая ступень сможет садиться вертикально, как зарубежный аналог. Если испытания пройдут успешно, стоимость вывода грузов на орбиту должна резко снизиться. А это значит, что российские спутники и модули станет запускать дешевле, а космическая отрасль получит импульс к развитию.

Мантуров также рассказал о проекте новой отечественной орбитальной станции. Она находится в активной фазе разработки. Ключевой год — снова 2028-й. Станцию разместят на орбите с наклонением 56,1 градуса, что позволит использовать задел от российского сегмента МКС. Часть оборудования модернизируют и состыкуют с новыми модулями.