Россия готовится запустить аппарат за пределы Солнечной системы

Россия готовит проект по изучению межзвездного пространства, запустив аппарат за пределы Солнечной системы, рассказал генеральный директор Центра Келдыша (структура «Роскосмоса») Владимир Кошлаков.

По его словам, специалисты центра создали самый мощный в мире плазменный двигатель, способный непрерывно работать долгие годы.

Это двигатель на эффекте Холла. Такие аппараты обладают небольшой тягой, но отличаются небольшим расходом топлива и долговечностью.