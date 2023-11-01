Россия начнет разработку электроники для дронов в этом году

В России планируется запустить разработку электроники для производства БПЛА в текущем году. Средства на эти работы уже предусмотрены. Соответствующее заявление сделал заместитель главы российского Минпромторга Василий Шпак в беседе с изданием РИА Новости .

По словам Шпака, уже была решена и отрасль, и необходимый ряд компонентов. В данный момент проводится их унификация по классам и типам применения для того, чтобы приступить к разработке нужной электроники в ближайшее время, рассказал он. Замглавы подтвердил, что средства на это уже выделены, так как финансирование поступает в рамках отечественной программы развития радиоэлектроники в стране.

В беседе с изданием Шпак также подчеркнул, что по большей части, элементы для БПЛА не являются специализированными – это общеиндустриальная компонентная база.