Россиян предупредили: срыв листьев с деревьев мешает им подготовиться к зиме

Распространенная привычка срывать осенние листья с деревьев может серьезно нарушить естественную подготовку растений к зимовке. Об этом в интервью NEWS.ru заявил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения (ГУП) Роман Опарин.

Он подчеркнул, что неопавшая листва играет важную роль в процессе фотосинтеза, обеспечивая деревья необходимыми питательными веществами. Преждевременный срыв листьев лишает растения возможности накопить достаточное количество энергии для перенесения холодного сезона и последующего роста весной.

«Дерево само знает оптимальный срок, когда его листья выполнили свою функцию и могут быть сброшены без ущерба для организма. Вмешательство в этот естественный физиологический процесс не просто неполезно — оно вредно и может подорвать здоровье растения в долгосрочной перспективе», — отметил биолог.

По словам Опарина, особую роль в защите деревьев играет процесс реутилизации минеральных веществ, который происходит в листьях перед их естественным опаданием. В этот период такие элементы, как азот, фосфор и калий, постепенно перемещаются из листвы в ветви и ствол дерева.

