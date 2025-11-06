Врач предупредил об опасности осенних букетов из листьев

Осенние букеты из опавших листьев, несмотря на свою природную эстетику, могут представлять неожиданную опасность для здоровья. Как пояснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Денис Прокофьев, такая композиция способна стать мощным аллергеном из-за скопления на поверхности листвы пыли, бактерий и микробных грибков, которые при попадании в помещение превращаются в раздражающий дыхательные пути аэрозоль.

Особую осторожность следует проявлять при сборе материала в городской черте. Листья, собранные вдоль автомобильных дорог, накапливают частицы сажи, тяжелых металлов и других вредных веществ, способных провоцировать не только аллергические реакции, но и кишечные расстройства. Врач рекомендует собирать листву исключительно в экологически чистых районах, расположенных вдали от промышленных зон и оживленных магистралей.

Для минимизации рисков специалист советует обязательно обрабатывать собранные листья — тщательно мыть их и высушивать перед составлением композиции. Особенно важно избегать размещения таких букетов в детских комнатах и помещениях, где находятся люди с диагностированной бронхиальной астмой или склонностью к сезонной аллергии.

По его словам, соблюдение простых правил безопасности позволяет наслаждаться красотой осенней флористики без ущерба для здоровья. Осознанный подход к сбору и обработке природного материала делает сезонные украшения не только эстетичными, но и безопасными для всех членов семьи.

