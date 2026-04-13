Солнце раскалывает астероид: Земля влетела в поток его обломков
Земля проходит через поток обломков разрушенного астероида
Международная группа планетологов сделала открытие: Солнце разрушает астероид, а Земля прямо сейчас проходит через шлейф его обломков. Об этом сообщает The Astrophysical Journal.
Ученые выделили 282 метеора с подозрительно похожими траекториями. Вердикт: это фрагменты небесного тела, которое подлетело слишком близко к звезде и начало распадаться. Планетолог Марк Моффетт поясняет, что обычно частицы, сгорающие в земной атмосфере, имеют кометное происхождение. Астероиды же состоят из камня и рождаются ближе к Солнцу.
Их падение на Землю часто выглядит как яркие болиды. Но в данном случае ученые столкнулись с редкостью: астероид не просто упал, а был буквально разорван на части солнечным теплом и вращательными напряжениями.
Похожие процессы уже фиксировала миссия OSIRIS-REx. Однако точный источник этого потока пока не установлен. И это самое тревожное. Мы не знаем, насколько крупные обломки летят к нам. И не знаем, когда это закончится. Пока что земляне могут наблюдать лишь метеорные дожди.
