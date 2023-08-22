Российская компания оценила перспективы китайских решений в промышленной автоматизации

Китайские решения в промышленной автоматизации и экстремальной робототехнике могут быть запросто внедрены на рынок РФ. Соответствующее заявление сделал директор по развитию АО МГК «Интерхос» Ратибор Коновалюк, его слова передает издание РИА Новости .

Он отметил, что КНР постепенно становится лидером по количеству внедряемых роботов, и заявил, что участие в WRC может помочь в определении перспективных направлений и поиске китайских партнеров.

Коновалюк заявил, что в Китае имеются перспективные для отечественного рынка решения в промышленной автоматизации и экстремальной робототехнике. Он отметил, что их можно внедрить в российский рынок.

Он рассказал, что его компания тоже сотрудничает с некоторыми компаниями из КНР, с которыми они обмениваются опытом в гидравлической робототехнике.

По словам Коновалюка, причиной быстрого роста робототехники в КНР является поддержка от государства. Он рассказал, что правительство не только инвестирует в технику, но и проводит серьезную работу по развитию нормативно-правовой базы.