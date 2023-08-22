Российская компания оценила перспективы китайских решений в промышленной автоматизации
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Китайские решения в промышленной автоматизации и экстремальной робототехнике могут быть запросто внедрены на рынок РФ. Соответствующее заявление сделал директор по развитию АО МГК «Интерхос» Ратибор Коновалюк, его слова передает издание РИА Новости.
Он отметил, что КНР постепенно становится лидером по количеству внедряемых роботов, и заявил, что участие в WRC может помочь в определении перспективных направлений и поиске китайских партнеров.
Коновалюк заявил, что в Китае имеются перспективные для отечественного рынка решения в промышленной автоматизации и экстремальной робототехнике. Он отметил, что их можно внедрить в российский рынок.
Он рассказал, что его компания тоже сотрудничает с некоторыми компаниями из КНР, с которыми они обмениваются опытом в гидравлической робототехнике.
По словам Коновалюка, причиной быстрого роста робототехники в КНР является поддержка от государства. Он рассказал, что правительство не только инвестирует в технику, но и проводит серьезную работу по развитию нормативно-правовой базы.