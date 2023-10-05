Российские боевые роботы обзаведутся искусственным интеллектом

Отечественные боевые роботы БР-1 и БРГ-1, созданные для выполнения задач по минированию и эвакуации, обзаведутся искусственным интеллектом. Об этом сообщил анонимный источник из российского оборонно-промышленного комплекса изданию ТАСС .

Сообщается, что в технику собираются установить ИИ с применением технологий машинного зрения. Источник рассказал, что после обновления, роботы смогут без оператора проводить боевые дежурства. Согласно информации от собеседника издания, испытания подобной модернизации будут проводиться уже в этом месяце.

Уточняется, что на данный момент эти роботы управляются операторами. Тем не менее после внедрения платформы, они смогут дежурить без помощи оператора круглые сутки, а также отслеживать передвижения при помощи тепловизоров и камер.