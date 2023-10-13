Российские дерматологи обнаружили у Джоконды признаки облысения

Новосибирские дерматологи диагностировали у Моны Лизы алопецию (выпадение волос), говорится в сообщении облминздрава.

В Новосибирске начала работу мультимедийная выставка, посвященная столетию областного кожвендиспансера. Часть экспозиции занимают репродукции портретов, выполненных знаменитыми художниками. По этим картинам специалисты учреждения проследили, с какими кожными заболеваниями человечество сталкивалось на протяжении многих веков.

Так, у знаменитой Джоконды Леонардо да Винчи выявлены признаки алопеции.

Также выставка познакомит посетителей с историей развития службы дерматовенерологии в регионе, которая считается одной из лучших в России.