Российские дерматологи обнаружили у Джоконды признаки облысения
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Новосибирские дерматологи диагностировали у Моны Лизы алопецию (выпадение волос), говорится в сообщении облминздрава.
В Новосибирске начала работу мультимедийная выставка, посвященная столетию областного кожвендиспансера. Часть экспозиции занимают репродукции портретов, выполненных знаменитыми художниками. По этим картинам специалисты учреждения проследили, с какими кожными заболеваниями человечество сталкивалось на протяжении многих веков.
Так, у знаменитой Джоконды Леонардо да Винчи выявлены признаки алопеции.
Также выставка познакомит посетителей с историей развития службы дерматовенерологии в регионе, которая считается одной из лучших в России.