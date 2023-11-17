Российские дроны научились самостоятельно распознавать вражескую технику

Отечественные дроны «Орлан» были оборудованы нейросетью, что позволило им обзавестись способностью самостоятельно и автоматически распознавать вражескую технику во время вылазок на разведывательные операции. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на информацию от источников.

Сообщается, что ИИ на борту БПЛА позволяет отечественной технике автоматически распознавать вражескую, принадлежащую украинским ВС и НАТО. По словам источника, данная функция стала невероятно полезной во время разведывательных полетов, где дрон самостоятельно занимается поиском врага. Источник также уточнил, что точность этой системы распознавания составляет до 90%, что является очень хорошим результатом.

Он также добавил, что внедренная система позволяет повысить оперативность поражения военных объектов украинских ВС.