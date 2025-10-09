Российские города могут уйти под воду через 75 лет

Прибрежные города России могут столкнуться с угрозой затопления из-за глобального потепления и повышения уровня Мирового океана. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова Российской академии наук (РАН) Филипп Сапожников.

Согласно научным расчетам, к 2100 году уровень воды может подняться на 0,3-0,65 метра, а при наихудшем развитии событий — на 1,3 метра.

Долгосрочные прогнозы еще более тревожны — к 2300 году подъем уровня моря может достичь 5,6 метра.

В зоне потенциального риска находятся прибрежные территории Азовского моря, южная часть Ростова-на-Дону, Керченская прибрежная зона, станицы северной Кубани и часть Адлера. Также поднимающаяся вода может затронуть Санкт-Петербург, Кронштадт и Сестрорецк.

На северных территориях отступление береговой линии может создать угрозу для Варандея, Нарьян-Мара и Салехарда, а на Дальнем Востоке проблемы могут возникнуть в порту Находка.

Ученый подчеркивает, что в настоящее время речь идет о результатах компьютерного моделирования на основе наблюдаемых климатических трендов, и эти перспективы следует рассматривать как расчетные модели, а не как неизбежный сценарий.

Ранее океанолог Филипп Сапожников предупредил об опасности пляжей из-за изменения климата.