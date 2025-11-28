Российские химики создали рецепт пива, не вызывающего похмелья

Химики Уральского федерального университета (УрФУ) совершили прорыв в пищевой промышленности, разработав рецепт пива, которое не вызывает похмельного синдрома. Об том пишет портал «Научная Россия».

Уникальность напитка заключается в специально подобранном составе, включающем витаминно-минеральные комплексы и растительные экстракты.

Ключевыми компонентами, обеспечивающими отсутствие похмелья, стали экстракты корней кудзу и водорослей хлорелла. Эти натуральные добавки значительно снижают токсическое воздействие алкоголя на организм человека, предотвращая характерные утренние последствия употребления пива.

Разработанный напиток обладает не только улучшенными потребительскими свойствами, но и дополнительной пользой для здоровья.

Отмечается, что содержащиеся в нем витамины и минералы демонстрируют выраженные антиоксидантные и антиканцерогенные свойства, что делает продукт более безопасным для регулярного употребления.

