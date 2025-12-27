Российские и туркменские ученые совместно изучают сейсмическую активность Копетдага

В 2025 году стратегическое партнерство Туркменистана и России в научно-технической сфере вышло на качественно новый уровень. Как сообщает информационный портал Asmannews , основной акцент сместился с традиционных образовательных обменов на реализацию совместных прикладных исследований в ключевых для обеих стран областях.

Прошедший год был ознаменован 30-летием подписания межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере культуры, образования и науки. В рамках гуманитарной акции «Миссия Добро» российские медики из сети «РЖД-Медицина» работали бок о бок с туркменскими коллегами в Ашхабаде и Аркадаге, проводя сложные операции и внедряя современные малоинвазивные методы лечения.

Во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова обсуждался амбициозный проект — создание совместного Туркмено-российского университета, который должен будет готовить инженеров и врачей, совмещая образовательный процесс с передовыми научными исследованиями. В этом же году МГУ имени М. В. Ломоносова и Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммета Азади провели масштабную международную конференцию «Ломоносов-2025».

Особое внимание уделено проектам, имеющим практическую ценность. Так, ученые Института физики Земли РАН и Института сейсмологии Туркменистана совместно работают над изучением сейсмической активности горной системы Копетдаг. Ими уже создана специализированная цифровая платформа для оценки рисков, что критически важно для безопасного развития столицы Туркменистана — Ашхабада.

Взгляд в будущее: в 2026 году, когда Туркменистан планирует председательствовать в СНГ с повесткой, сфокусированной на экологической дипломатии и науке, сотрудничество получит новый импульс. Уже весной 2026 года на выставке «Агро-Пак» российские ученые представят туркменским партнерам инновационные системы капельного орошения и засухоустойчивые сорта сельскохозяйственных культур, открывая новые горизонты для взаимодействия в агропромышленном комплексе. Научный диалог двух стран становится все более предметным и нацеленным на достижение реальной технологической независимости.

