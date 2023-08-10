Российские космонавты Прокопьев и Петелин завершили выход в открытый космос
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Отечественные космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин осуществили успешный выход в открытый космос. Об этом сообщила государственная корпорация «Роскосмос», в официальных соцсетях.
Из поста корпорации стало известно, что им предстояла переноска рабочего места для космонавта с модуля «Рассвет» на модуль под названием «Наука» с помощью манипулятора ERA. Известно, что ими были установлены экраны микрометероидной защиты на «Рассвет».
В корпорации рассказали, что люк модуля «Поиск» был закрыт в 0:19 по МСК, 10 августа. Работники провели на МКС более шести с половиной часов.
6 августа отечественный корабль отклонил МСК, чтобы станция смогла избежать столкновения с мусором в космосе. После данного маневра, высота орбиты МКС стала больше на 500 метров и теперь составляет более 416 километров.