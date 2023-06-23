Российские космонавты провели более 6 часов в открытом космосе

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин закончили свою внекорабельную деятельность в открытом космосе. Об этом сообщает Роскосмос.

Они установили на модуль «Звезда» аппаратуру для передачи информации и отсоединили от станции оборудование научных экспериментов. Часть демонтированного космонавты забрали с собой, на борт.

Они вышли за пределы корабля в четверг, 22 июня. Завершив поставленные задачи раньше запланированного, они провели в космосе немного больше 6 часов.

Для Прокопьева вылазка стала 7 по счету, а для Петелина – 5.

Профессионалы справились раньше запланированного даже с учетом проблем, возникших при демонтаже. Прокопьев после пошутил, что кто-то очень постарался при установке оборудования.

Космонавты также отметили запачкавшуюся поверхность «Звезды». Прокопьев сравнил его поверхность с плохо вымытой посудой. Перед возвращением на борт его коллега очистил модуль спец. прибором.

Предыдущие операции за пределами космических кораблей проходили 19 апреля, 4 мая и 12-го.