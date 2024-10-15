Российские ученые изобрели хлеб с антоцианами для борьбы с опухолями
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Новосибирские ученые создали продукт, способный уменьшить объем опухоли и количество метастазов в организме. Речь идет о пшенице с антоцианами.
Эффективность зерновой диеты они в течение четырех с половиной месяцев проверяли на мышах. В результате оказалось, что у мышей, которые ели зерно с антоцианами, было меньше метастазов. У них стали очищаться клетки от поврежденных частей и белков. Результаты исследования опубликованы в издании Q1 International Journal of Molecular Sciences.
В Новосибирске даже уже выпекли хлеб из пшеницы с антоцианами.
Данный продукт может рассматриваться в качестве дополнительного подхода к профилактике и лечению опухолей. По словам ученых, особенно полезно включать в район окрашенные в темный цвет овощи, фрукты и ягоды, так как в них содержатся в избытке пигменты класса биофлавоноидов, то есть антоцианы.
В СО РАН «Наука в Сибири» утверждают, что в качестве источником антоцианов лучше использовать зерновые, так как у них длительный срок хранения и их отличает повышенная доступность.
Ранее диетолог Соломатина перечислила уменьшающие тревожность и нервное напряжение продукты.