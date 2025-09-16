Российские ученые нашли ответ на устойчивость опасных грибков

Ученые Пермского политехнического университета разработали новые химические соединения, эффективность которых в борьбе с опасными грибковыми инфекциями может в 16 раз превышать действие современных популярных препаратов, пишет портал Naked Science.

Эта разработка является ответом на одну из самых острых проблем современного здравоохранения — растущую устойчивость возбудителей заболеваний к лекарствам, которая, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно становится причиной около 5 млн смертей по всему миру.

Грибковые инфекции представляют особую опасность, так как способны поражать внутренние органы и несут прямую угрозу жизни, особенно для людей с ослабленным иммунитетом. Повышение устойчивости дрожжевых грибков к существующим лекарствам делает создание новых эффективных препаратов критически важной задачей.

В основе разработки российских ученых лежит использование метиловых эфиров ароилпировиноградных кислот и замещенных анилинов. В результате синтеза специалистам удалось получить шесть новых веществ с уникальной структурой, которые и были подвергнуты тщательному тестированию.

Исследование проводилось в лабораторных условиях. Ученые помещали образцы в растворы с разной концентрацией действующего вещества, добавляли питательную среду и культуру грибка, после чего пробирки размещали в инкубаторе. Для точной оценки эффективности соединения использовался фотоэлектроколориметр, который измерял мутность раствора, указывающую на рост микроорганизмов.

Результаты испытаний были признаны успешными. Одно из веществ первого образца подавляло рост грибка уже при концентрации 62,5 мкг/мл.

В целом, пять из шести протестированных новых соединений продемонстрировали выраженную противогрибковую активность. Такой высокий процент эффективных веществ открывает широкие возможности для создания на их основе новых лекарственных препаратов.

Результаты исследования были представлены научному сообществу и опубликованы в сборнике международной конференции «Химия. Экология. Урбанистика».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Европе начал распространяться грибок с 60% смертностью.