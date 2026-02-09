Российские ученые предупредили о влиянии состояния почвы на здоровье людей

Специалисты Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова считают, что состояние почвы оказывает прямое влияние на здоровье и качество жизни населения. По их данным, почва является ключевым компонентом, который служит основой для сельского хозяйства и природных экосистем, а также отражает общее состояние окружающей среды.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале «Использование и охрана природных ресурсов в России», пишет портал Monavista. Ученые отмечают, что процесс урбанизации, наряду с другими факторами, ведет к постепенному ухудшению качества почв. За последние 20-30 лет вклад состояния окружающей среды в здоровье человека существенно увеличился — с 10-17% до примерно 25%.

Эксперты выделяют несколько механизмов негативного воздействия. Так, загрязненная почва может содержать опасные вещества, такие как тяжелые металлы, радионуклиды и пестициды. Эти токсины попадают в грунтовые воды, сельскохозяйственные культуры и, в конечном итоге, в организм человека, провоцируя развитие онкологических заболеваний, аллергий и различных хронических болезней.

Накопление вредных веществ в окружающей среде, говорится в публикации, создает угрозу не только для ныне живущих, но и для будущих поколений. Также существуют микробиологические риски, связанные с нарушением естественного баланса почвенной микрофлоры.

Для противодействия этим угрозам в МГУ разрабатывают современные методы оценки состояния почвы, включая молекулярный анализ и использование геоинформационных систем.

Главная цель этой работы — определение степени угрозы, выявление зон риска и разработка конкретных мер по восстановлению земель. Важной частью этой деятельности стало создание систем постоянного мониторинга, которые позволят оперативно фиксировать загрязнения и прогнозировать возможные риски для здоровья людей.

Эксперты также выделили прямую связь между состоянием почвы и образом жизни общества. Они отметили, что загрязнение земель увеличивает экологические риски, в то время как плодородные и здоровые почвы поддерживают устойчивое развитие.

Ранее сообщалось, что на побережье Техаса выбросило сотни медуз-одеял.