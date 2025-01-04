Российские ученые раскрыли, как добыть эликсир молодости

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) поделились с «Газета.Ru» своими знаниями о том, как сохранить молодость кожи и суставов.

По их мнению, молодость помогает сохранить гиалуроновая кислота. В беседе с представителями СМИ ученые рассказали о методах получения натурального «эликсира молодости».

«Недостаток гиалуроновой кислоты проявляется сухостью и снижением упругости кожи, что ведет к морщинам, шелушению и потере тонуса. Также это может вызывать боли и скованность в суставах, уменьшая их подвижность и причиняя дискомфорт при движении», — рассказали в пресс-службе ПНИПУ.

По мнению исследователей, недостаток этого вещества может быть причиной медленного восстановления кожи после травм, а также вызывать сухость глаз. Кроме того, это может привести к ухудшению зрения и развитию остеоартрита.

Ранее сообщалось, что ученые института Вейцмана нашли связь сердечных приступов с утренними подъемами.