Ученые института Вейцмана нашли связь сердечных приступов с утренними подъемами

Израильские ученые института Вейцмана выяснили, почему сердечные приступы и обострения астмы происходят чаще всего именно по утрам. Об этом пишет KP.RU .

Исследование на мышах провели в лаборатории профессора Гэда Эшера. Специалисты выяснили, что сердечные обострения, инфаркты и приступы астмы наступают при ранних подъемах из-за особенного «кислородного голодания». Его организм испытывает чаще всего именно по утрам, а участвующие в эксперименты грызуны лишь доказали теорию.

Как отметили, в 2019-м открыли белок HIF-1α. Именно он помогает клеткам справляться с нехваткой кислорода. Однако помимо этого роль в жизни человека играет белок BMAL1, управляющий внутренними биологическими часами. Оба элемента взаимодействуют, защищая организм в целом от дефицита О2.

Специалисты дали рекомендации по борьбе с кислородным голоданием и снижением риска развития проблем с сердцем и сосудами. В первую очередь рекомендуют добавить больше физической активности, отказаться от курения, проветривать комнату каждый день и спать достаточное количество часов.

Ранее сообщалось, что ученые из России нашли связь нехватки кислорода с развитием онкологии.