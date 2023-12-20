Российские ученые разработали новое лекарство против опухолей

Ученые Университета Лобачевского разработали новый противоопухолевый конъюгат на основе колхицина, его эффективность подтверждена лабораторными тестами. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Liposome Research.

Колхицин – акалоид, получаемый из растений семейства безвременниковых, он обладает сильным противовоспалительным эффектом. Наиболее доступный источник – безвременник осенний.

Перед учеными стояла задача, как доставить препарат к опухоли, чтобы лекарство работало прицельно и не оказывало токсичное воздействие на организм.

Ученые разработали наноконтейнер для адресной доставки лекарства. Они считают свое изобретение универсальным, которое позволит создавать системы доставки и для других противоопухолевых препаратов.