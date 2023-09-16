Российский корабль «Союз МС-24» успешно пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-24» с российскими космонавтами на борты Олегом Кононенко, Николаем Чубом, а также с астронавтом из США Лоралом Эшли О’Хара успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), проинформировали в «Роскосмосе».

В российском космическом агентстве добавили, что корабль пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС в 21:53 по московскому времени.

«Есть успешная стыковка!» — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» стартовала с космодрома Байконур.