Российский космонавт Горбунов поделился кадрами пожаров в Калифорнии с борта МКС

Космонавт Александр Горбунов из Роскосмоса поделился с орбиты снимками лесных пожаров, бушующих в районе Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Кадры опубликованы в телеграм-канале «Роскосмоса».

На фотографиях видно, что пожар наиболее активно заполнил престижный жилой район Пасифик-Палисейдс, который находится между Тихим океаном и горами Санта-Моника.

С 7 января в округе Лос-Анджелес началось распространение лесных пожаров. По оценкам метеорологов, причиной их быстрого распространения стали сухие и сильные ветра.

Около 400 тыс. жителей Калифорнии лишились электричества, а уведомления об эвакуации были разосланы почти 180 тыс. местных жителей. СМИ сообщают о 10 погибших.

Пожар уничтожил свыше 10 тыс. зданий в округе Лос-Анджелес. Как сообщает Washington Post, система пожарных гидрантов в штате оказалась не готова к борьбе с бушующей стихией.

Ранее Байден назвал пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата.