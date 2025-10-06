Российский ученый возмутился решением Нобелевской ассамблеи

В научном сообществе России выразили недоумение решением Нобелевской ассамблеи о присуждении премии в области физиологии и медицины в 2025 году.

В интервью «Газете.Ru» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков назвал достойного кандидата.

Напомним, что в этому году Нобелевскую премию получили в этой сфере получили американские исследователи Мэри Брунков и Фред Рамсделл, а также японский ученый Шимон Сакагучи.

«Я бы дал премию Руденскому и Сакагучи. Его исключение из лауреатов говорит о том, что премия политизирована», — отметил Волчков.

По его словам, Руденский совершил фундаментальные открытия в области изучения Т-клеток и их роли в иммунной системе человека и исследовал почти все, что связано с этой темой.

Аналогичную позицию высказала заведующая кафедрой иммунологии Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова Мария Лагарькова, подчеркнувшая значительный вклад ученого в развитие иммунологии.

Это не первый случай, когда работы Руденского остаются без внимания Нобелевского комитета. В 2015 году исследователь рассматривался как один из основных кандидатов на получение престижной награды, однако тогда его научные достижения также не были отмечены шведской академией.

