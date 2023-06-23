Российскими учеными создан экологически чистый способ добычи лития

Российские ученые разработали новую технологию по добыче лития из пластовых рассолов и литиевой руды при помощи замкнутого цикла. Технология позволит ученым извлекать литий без опасных для природы и человека отходов.

Раньше процесс добычи металла задействовал серную кислоту. Такой способ получения лития сильно загрязнял окружающую среду и сопровождался огромным количеством вредных отходов. Метод, разработанный сейчас, использует соединения бисульфата аммония вместо серной кислоты, исключая загрязнение.

Метод основан на замкнутом цикле, а значит, реагенты могут быть повторно использованы для снижения воздействия на природу и экономии трат на транспортировку лития.

Литий является очень важной частью промышленности. Его используют при производстве аккумуляторов, стекла, керамики и других металлических изделий. Мировые запасы лития эксперты оценивают в 40-60 миллионов тонн, но каждый год потребление лития растет.

В России нет полноценной добычи металла. Но на ее территории имеются значительные запасы руды, которую можно использовать для добычи лития. Новый метод увеличит объемы добычи и повысит конкурентоспособность РФ на мировом рынке, и все это без вреда для природы.