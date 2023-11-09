"Ростех" представит новые дроны, испытанные в СВО

Госкорпорация «Ростех» собирается представить новые БПЛА, созданные дивизионом группы компаний «Калашников». Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на информацию из пресс-службы корпорации.

Сообщается, что новые разработки будут презентованы в следующем году, после того, как они будут испытаны в зоне проведения СВО. В службе подчеркнули, что испытания в бою не являются быстрым процессом, и поэтому, БПЛА, скорее всего, будут представлены в ходе мероприятия «Армия-2024».

Весной текущего года президент компании «Калашников» Алан Лушников сообщал представителям СМИ о том, что в стране будет сформирован дивизион БПЛА, а российское производство военной техники будет увеличено в кратном размере.