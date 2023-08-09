"Ростех" рассказал о названии отечественной системы для бронирования авиабилетов

Отечественную систему бронирования авиабилетов назвали в честь великого ученого эпохи ренессанса. Система будет названа «Леонардо», об этом рассказали в корпорации «Ростех», передает издание РИА Новости .

Глава корпорации Сергей Чемезов рассказал о работе новой разработки президенту РФ Владимиру Путину. Российский лидер обратил внимание на название и отметил, что «это-часть мировой культуры». Чемезов ему сообщил, что имя системе дал изобретатель.

В корпорации объяснили, что имя было выбрано из-за того, что именно да Винчи в свое время составил первую литературу о летательных аппаратах. Более того, он известен еще и как художник и изобретатель. В случае с системой, мы тоже стали первооткрывателями, объяснили в «Ростехе».

Работники корпорации также отметили, что это не просто отечественная система для бронирования билетов. Это – система, для которой центром является путешественник. Она предоставляет туристу все необходимые сервисы, чего раньше в России не было.

В издании отметили, что отечественная система обеспечит путешественников авиаперелетами и подойдет для разных авиакомпаний.