«Ростех» сообщил об интересе заказчиков к антидроновому «Серпу»

Госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что их комплекс противодействия БПЛА «Серп-ВС5» вызвал интерес у иностранных заказчиков во время представления на саммите «Россия — Африка». Об этом сообщил «Ростех» на своем официальном сайте .

Там сообщается, что российская разработка уже завоевала внимание нескольких потенциальных заказчиков. «Серп-ВС5» защищает территорию до 5 км от БПЛА и позволяет при этом использовать собственные дроны для наблюдения, сообщили в «Ростехе». Компания также сообщила, что разработка эффективна даже против «роя» БПЛА.

Комплекс разрывает канал управления БПЛА, выводит из строя и дезориентирует дрона. Он также подавляет сигналы GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Wi-Fi.

В марте замгендиректора компании Андрей Сорокин сообщил, что испытания «Серпа» завершены и он готов к продаже.