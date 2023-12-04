Сахалинские врачи успешно прооперировали двух пациентов с патологией мозга

Хирурги на Сахалине смогли провести две успешные операции над пациентами с тяжелыми сосудистыми патологиями головного мозга. Об этом сообщил местный Минздрав в своих официальных социальных сетях .

В своем посте ведомство сообщило о том, что в областной больнице хирургам удалось спасти двух пациентов, которые страдали от сосудистых аномалий в мозге.

Согласно информации местного ведомства, один из пациентов страдал от артериовенозной мальформации, а второй – от объемной опухоли. Уточняется, что состояние пациентов осложнялось тем фактом, что им грозило второе кровоизлияние и их было нельзя транспортировать. Сообщается также, что это был практически уникальный случай для врачей, так как с подобными случаями они сталкиваются редко.