Самое крупное в стране хранилище древнего зерна обнаружили в Сергиевом Посаде

Самое крупное в стране хранилище древнего зерна было найдено в Сергиевом Посаде во время раскопок на территории Троице-Сергиевой Лавры. Об этом сообщает ТАСС .

Находка была обнаружена специалистами Института археологии РАН во время раскопок в Житном дворе. Это скопления древнего зерна различных периодов, начиная с XVI века толщиной до сорока сантиметров.

Зерно направят на исследование. Если расшифровать фрагменты его генома и генов, можно узнать все о культивируемых в прошлом растениях и воссоздать их внешний вид. Если выяснится, что зерно было привезено из других широт, можно будет установить, откуда.

По словам ученых, видовой состав зерен разнообразен, но уже известно, что это рожь, ячмень, пшеница, овес и просо.